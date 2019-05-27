Украина досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу U-20

На чемпионате мира в Польше молодежная сборная Украины по футболу добыла вторую победу в рамках группового этапа.

Подопечные Александра Петракова с некоторыми трудностями сломили сопротивление аутсайдера квартета Катара – 1:0, досрочно завоевав путевку в 1/8 финала турнира.

⏱️FIN DU MATCH



Félicitations à l'Ukraine🇺🇦 qui se qualifie pour le second tour grâce à cette deuxième victoire, contre le Qatar👏#U20WC🏆 pic.twitter.com/2IK24id8Lt — FIFA.com en français ⚽ (@fifacom_fr) 27 мая 2019 г.

Катар – Украина

Катар – Украина

Катар – Украина

Главной проблемой для "желто-синих" стало преодоление насыщенной обороны соперника. Наши ребята в первом тайме действовали несколько академично. Обе команды не демонстрировали высоких скоростей, что и вылилось в достаточно скучный футбол. Фактически свой единственный момент украинцы создали на последней минуте встрече, когда Денис Попов пробил вышел после розыгрыша углового.

Катар – Украина

Катар – Украина

Катар – Украина

Катар – Украина

Зато именно защитник "Динамо" открыл счет на 58-й минуте. После подачи Булецы Денис высоко выпрыгнул и расстрелял ворота Катара метров с семи. Этот момент придал уверенности "желто-синим", которые стали играть более раскрепощенно и точно.

Катар – Украина

Катар – Украина

Команда Петракова стала значительно больше бить по воротам соперника, при этом вратарь украинцев Андрей Лунин практически не вступал в игру. Все стало ясно на 85-й минуте, когда вторую желтую карточку в матче получил катарец Бахш. В итоге украинцы довели матч до минимальной победы.

Таким образом, "желто-синие" за тур до окончания группового этапа завоевали путевку в плей-офф.

Катар U-20 – Украина U-20 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 59 Попов.

Катар U-20 – Мамду, Андурисаг, Сухаиль, Аль-Бахит, Муриси (Али, 54), Мохамед, Аль-Лити, Умару, Абдулвахаб, Бахш, Менто.

Украина U-20 – Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Бескоровайный, Мусолитин, Корниенко, Хахлев (Чех, 46), Цитаишвили (Кащук, 62), Булеца (Сикан, 73), Супряга.

Предупреждения: Хахлев (22), Булеца (46), Abdurisag (48), Конопля (68).

Удаление: Бахш (85).

Как сообщал OBOZREVATEL, в стартовом матче молодежного чемпионата мира Украина обыграла США – 2:1.

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