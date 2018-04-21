Уходит из "Ювентуса": Буффон провел переговоры с неожиданным клубом

Голкипер туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон заинтересован в продолжении карьеры в аргентинском "Бока Хуниорс".

Главный тренер "Бока Хуниорс" Баррос Скелотто подтвердил, что предварительные переговоры с итальянским вратарем прошли успешно.

"Президент клуба сказал мне, что они позвонили Буффону, чтобы узнать, готов ли он поработать с нами в Аргентине. Договорились обсудить все повторно после 17 мая. Если Джиджи завершит карьеру, не выиграв Лигу чемпионов, то мог бы попробовать свои силы и побороться за Кубок Либертадорес", — заявил Скелотто в интервью Daily Mail.

11 апреля Буффон вместе с "Ювентусом" вылетел из Лиги чемпионов, уступив мадридскому "Реалу" в двухматчевом противостоянии.