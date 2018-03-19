Уход лидера "Шахтера": появился новый претендент на игрока

Французский клуб "Пари-Сен Жермен" вступил в борьбу за трансфер бразильского полузащитника Фреда из донецкого "Шахтера", сообщает британское издание Daily Star.

Именно парижан считают главным конкурентом английского клуба "Манчестер Юнайтед", который готов выложить за бразильца 40 миллионов фунтов. Также в ПСЖ намеревались заполучить нынешнего наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, который ранее называл Фреда приоритетной трансферной целью англичан, однако в пятницу португалец сообщил о том, что остаётся в Манчестере.

Как сообщал "Обозреватель", генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин накануне ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы" сообщил об уходе Фреда из команды.