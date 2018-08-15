УЕФА вынес вердикт по украинскому поступку Хачериди в Москве

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался разбирать эпизод с участием украинского защитника ПАОКа Евгения Хачериди, не увидев в действиях футболиста никаких неправомерных действий. После матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" игрок сборной Украины спустил гетры и показал пальцем на сине-желтые щитки.

Хачериди на матче в Москве СЭ

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В то же время УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении московского клуба. Как сообщает пресс-служба Союза, УЕФА в ходе разбирательства (23 августа) рассмотрит инцидент с получением красной карточки форвардом "Спартака" Луисом Адриано, а также блокировку проходов стадиона болельщиками.

Отметим, что позже ПАОК вступился за Хачериди. По словам пресс-атташе клуба из Салоник, наш футболист отличается корректным отношением к соперникам.