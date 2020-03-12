УЕФА сделал заявление о переносе Евро-2020 и остановке еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что во вторник, 17 марта, будет принято решение о действиях организации в ответ на распространение коронавируса.

"В свете последних событий, связанных с распространением COVID-19 по всей Европе и решением Всемирной организации здоровья (ВОЗ) признать эпидемию пандемией, УЕФА приглашает 55 ассоциаций членов, глав ассоциаций европейских клубов и лиг и представителей профсоюза футболистов FIFPro принять участие в видеоконференции во вторник, 17 марта. На ней будет обсуждаться ответ европейского футбола на распространение на коронавируса", – написано на официальном сайте организации.

УЕФА UEFA.com

Отмечается, что темой дискуссии станут национальные чемпионаты стран-членов УЕФА и все европейские соревнования, включая Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ла Лига приняла решение приостановить розыгрыш чемпионата на неопределенный срок из-за коронавируса.

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