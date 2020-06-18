УЕФА разрешил проводить матчи в Грозном

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил проводить матчи под эгидой организации в Грозном, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева.

Запрет УЕФА на проведение встреч в республиках Северного Кавказа по соображениям безопасности действовал с 2013 года.

Главный стадион Чечни — "Ахмат-Арена" — был открыт в 2011 году. Домашние матчи на 30-тысячной арене проводит грозненский "Ахмат", выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В 2013 году стадион принял финал Кубка России, а через пять лет "Ахмат-Арена" была тренировочным стадионом для сборной Египта во время чемпионата мира.

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