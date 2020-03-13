УЕФА перенесет Евро-2020: спортивные итоги 12 марта

Футбольный Евро-2020 будет перенесен из-за пандемии коронавируса, а донецкий "Шахтер" выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы у немецкого "Вольфсбурга".
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Кроме того, британец Дерек Чисора посмеялся над Александром Усиком. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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