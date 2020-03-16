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17 марта • обновлено в 00:03
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УЕФА окончательно решил перенести Евро-2020 – СМИ

4.4т
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял окончательное решение перенести чемпионат Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает издание Financial Times, такое решение продиктовано желанием УЕФА позволить странам закончить национальные чемпионаты, чтобы помочь им избежать многомиллиардных финансовых потерь.

Евро-2020

Евро-2020

CNA

Напомним, что во вторник, 17 марта, состоится экстренное совещание организации, на котором вместе со всеми ассоциациями-членами будет принято решение о реакции европейского футбола на распространение коронавируса. Кроме сроков проведения Евро-2020, на повестке дня также стоят вопросы определения чемпионов национальных первенств, участников еврокубков на следующий сезон и команд, которые пойдут на повышение и понижение в классе.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА раздумывает над определением победителя Лиги чемпионов по "баскетбольным" правилам.

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Темы
Евро-2020 Коронавирус
Тег
УЕФА
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