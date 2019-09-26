УЕФА не пустил сборную Украины в Россию: спортивные итоги 25 сентября

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение не пускать сборную Украины в Россию на чемпионат Европы 2020 года, а украинский боксер Андрей Валиковский добыл впечатляющую победу.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 25 сентября.
Кроме того, "Динамо" на последней минуте обыграло "Мариуполь" в Премьер-лиге. Наши читатели считают наиболее интересные такие материалы:
Не сыграет: УЕФА принял решение по сборной Украины на Евро-2020
"Динамо" на последних секундах добыло победу над "Мариуполем"
Украинский чемпион забил мексиканского боксера в Киеве — опубликовано видео
Футболист "Динамо" забил фантастический гол с 30 метров
Известный украинский боксер добыл победу кровавым нокаутом — опубликовано видео
Сенсация: юная украинская теннисистка разгромила вторую ракетку мира
УЕФА все переиграл: что ждет сборную Украины в Лиге наций
Самые красивые девушки у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.