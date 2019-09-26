УЕФА не пустил сборную Украины в Россию: спортивные итоги 25 сентября

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение не пускать сборную Украины в Россию на чемпионат Европы 2020 года, а украинский боксер Андрей Валиковский добыл впечатляющую победу.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 25 сентября.

Кроме того, "Динамо" на последней минуте обыграло "Мариуполь" в Премьер-лиге. Наши читатели считают наиболее интересные такие материалы:

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