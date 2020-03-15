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15 марта • обновлено в 18:06
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УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов по "баскетбольным" правилам

2.4т
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Европейский футбольный союз (УЕФА) из-за пандемии коронавируса рассматривает вариант с розыгрышем Лиги чемпионов по схеме баскетбольного "Финала четырех".

Лучшие футболисты мира

Лучшие футболисты мира

theguardian.com

Как сообщает AS, один из альтернативных вариантов – это совмещение полуфиналов и решающей игры в "Финал четырех" по примеру баскетбольной Евролиги. Четыре полуфиналиста приедут в один город, где на одной неделе пройдут сразу оба полуфинала и финал.

По аналогичной схеме планируется определить и победителя Лиги Европы. Таким образом, "Финал четырех" Лиги чемпионов (если УЕФА выберет именно этот вариант) пройдет в Стамбуле, а "Финал четырех" Лиги Европы – в Гданьске. При этом матчи более ранних стадий будут сыграны в привычном режиме, но за закрытыми дверями.

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Отметим, что 13 марта УЕФА отменил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были состояться 17-19 марта.

Под запрет попадают ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, запланированные на 17-18 марта, четвертьфиналы юношеской Лиги чемпионов 17-18 марта и все встречи 1/8 финала Лиги Европы 19 марта.

УЕФА во вторник, 17 марта планирует выпустить заявление о переносе финальной части чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Тег
УЕФА
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