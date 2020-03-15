Европейский футбольный союз (УЕФА) планирует рассмотреть вопрос о переносе чемпионата Европы-2020 (12 июня - 12 июля) на декабрь, сообщает The Telegraph.

Евро-2020 под угрозой

Это позволит завершить летом все национальные чемпионаты на континенте, так как сейчас сезоны в лигах топ-5 приостановлены из-за коронавируса.

Ранее появилась информация, что УЕФА сообщил поставщикам, что подготовка к чемпионату должна быть остановлена. Кроме того, будет рассмотрен вариант с переносом Евро на лето 2021 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL УЕФА во вторник, 17 марта планирует выпустить заявление о переносе финальной части чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.

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