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15 марта • обновлено в 10:24
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УЕФА хочет перенести Евро-2020 на зиму из-за коронавируса

2.7т
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Европейский футбольный союз (УЕФА) планирует рассмотреть вопрос о переносе чемпионата Европы-2020 (12 июня - 12 июля) на декабрь, сообщает The Telegraph.

Евро-2020 под угрозой

Евро-2020 под угрозой

Это позволит завершить летом все национальные чемпионаты на континенте, так как сейчас сезоны в лигах топ-5 приостановлены из-за коронавируса.

Ранее появилась информация, что УЕФА сообщил поставщикам, что подготовка к чемпионату должна быть остановлена. Кроме того, будет рассмотрен вариант с переносом Евро на лето 2021 года.

OBOZREVATEL внимательно следит за ситуацией с влиянием коронавируса на спорт и рассказывает о последних новостях по этой теме в режиме онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL УЕФА во вторник, 17 марта планирует выпустить заявление о переносе финальной части чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Евро-2020 Коронавирус
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