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УЕФА приготовил подставу ФИФА с клубным чемпионатом мира

1.4тЧитать материал на украинском

Клубный чемпионат мира, который сейчас совместно проводят Международная федерация футбола (ФИФА) и COMNEBOL (организация, управляющая футболом в Южной Америке), может прекратить свое существование.

Европейцев не устраивает уровень популярности чемпионата и те финансовые доходы, которые он приносит. Как утверждает аргентинское издание Varsky Sport, Европейский футбольный союз (УЕФА) и COMNEBOL рассматривают возможность создания турнира, в котором будет принимать участие лишь победители Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес.

Мадридский "Реал" трижды побеждал в Межконтинентальном кубке

Мадридский "Реал" трижды побеждал в Межконтинентальном кубке

Этот финальный матч должен заменить действующий клубный чемпионат мира,в котором играют победители Лиги чемпионов, Кубка Либертадорес, триумфакторы Лиги чемпионов ОФК и азиатской ЛЧ.

Таким образом,речь идет о реанимации Межконтинентального кубка, который разыгрывался до 2004-го года. Его последним победителем стал португальский клуб "Порто" в финале в серии пенальти со счетом 8:7 переигравший колумбийский клуб "Онсе Кальдосм".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал самый красивый гол группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19. Автором лучшего забитого мяча стал игрок "Барселоны" Иван Ракитич.

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Темы
Лига чемпионовКубок Либертадорес
Тег
УЕФА
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