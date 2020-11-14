УЕФА дисквалифицировал Каштру и оштрафовал "Шахтер"

Европейский футбольный союз (УЕФА) наказал главного тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру одним матчем дисквалификации за задержку начала игры 2-го тура Лиги чемпионов против "Интера".

В поединке 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" у португальского специалиста было подобное нарушение, за которое он заработал один матч дисквалификации условно с испытательным сроком в год.

После нарушения против "Интера" это наказание вступило в силу.

Также Каштру обязан будет выплатить штраф в 5 тысяч евро. Еще 15 тысяч евро должен будет выплатить донецкий клуб.

"Вышеуказанные штрафы в общей сумме 20 000 евро должны быть уплачены в течение 90 дней после уведомления о данном решении", – говорится в официальном документе УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 2-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер" завершился с сенсационным результатом.