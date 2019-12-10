Главная Новости
10 декабря • обновлено в 15:08
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Удар по Зинченко? "Манчестер Сити" пошел на радикальный шаг

1.8т
Читать материал на украинском

Руководство "Манчестер Сити" начало подыскивать замену главному тренеру Пепу Гвардиоле из-за не очень удачного старта сезона в исполнении команды.

Как сообщает агентство Mirror, несмотря на разговоры о продлении текущего соглашения с тренером, которое действует до 2021 года, этот сезон может стать последним у руля "Сити" для Пепа, особенно в случае победы клуба в Лиге чемпионов.

Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола

Eurosport

Новости
Матч с участием Ярмоленко в Англии повторил уникальный рекорд

По слухам, руководство "Манчестер Сити" начало поиск кандидата, который занялся бы изучением внутренних процессов в команде, чтобы не оказывать давление на тренерский штаб Гвардиолы и, в то же время, подготовиться к возможному уходу испанца.

Уход Пепа может плохо отразиться на украинце Александре Зинченко, который стал твердым игроком основы под руководством испанского специалиста и часто получает от него похвалу.

Как сообщал OBOZREVATEL, корейский футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин забил невероятный гол в 16-м туре английской Премьер-лиги.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персона
Пеп Гвардиола
Место
Англия Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сити
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги