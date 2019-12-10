Удар по Зинченко? "Манчестер Сити" пошел на радикальный шаг

Руководство "Манчестер Сити" начало подыскивать замену главному тренеру Пепу Гвардиоле из-за не очень удачного старта сезона в исполнении команды.

Как сообщает агентство Mirror, несмотря на разговоры о продлении текущего соглашения с тренером, которое действует до 2021 года, этот сезон может стать последним у руля "Сити" для Пепа, особенно в случае победы клуба в Лиге чемпионов.

Пеп Гвардиола Eurosport

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По слухам, руководство "Манчестер Сити" начало поиск кандидата, который занялся бы изучением внутренних процессов в команде, чтобы не оказывать давление на тренерский штаб Гвардиолы и, в то же время, подготовиться к возможному уходу испанца.

Уход Пепа может плохо отразиться на украинце Александре Зинченко, который стал твердым игроком основы под руководством испанского специалиста и часто получает от него похвалу.

Как сообщал OBOZREVATEL, корейский футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин забил невероятный гол в 16-м туре английской Премьер-лиги.

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