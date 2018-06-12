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"У нас война!" "Интер" попал в новый скандал из-за ЧМ-2018

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Телеканал "Интер", который будет транслировать матчи ЧМ-2018 в России, агитирует украинцев смотреть футбольный турнир.

Об этом в Facebook сообщил пользователь Евгений Терехов, опубликовав соответствующее фото с лайтбоксом в Киеве.

"Мда... Добавить больше нечего. У нас война с Россией!" - прокомментировал он.

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Другие пользователи сети также были возмущены рекламой данного футбольного турнира. "Мне интересно, "Интер" испытывает нервы патриотов на прочность?" "Провоцирует", "Надо что-то с этим делать", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Интер" будет "рекламировать" Россию на ЧМ-2018.

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Тема
ЧМ-2018
Место
УкраинаКиев
Объект
телеканал Интер
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