"У Мораеса нет..." Футболист сборной Украины резко высказался о натурализации

Форвард сборной Украины и турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец высказал свое мнение о натурализации и смене гражданства, упомянув своего конкурента по позиции в сборной Жуниора Мораеса.

"Натурализация в сборной в плане футбольной составляющей - это плюс. Но это не футбольный клуб, это страна. За выступления ты не получаешь деньги. Тебе в сборную можно не ехать в принципе, отказаться. Для меня это честь страны, я понимаю, за кого я играю. За людей, страну, я здесь родился, прожил, мне хочется ей помогать. Уверен, что у Мораеса нет таких чувств, их не может быть", - заявил Артем Кравец в интервью Вацко Live.

Артем Кравец и Жуниор Мораес ФФУ

Он также добавил, что на его мнение не повлиял вопрос конкуренции с Мораесом в сборной.

"Он сильный нападающий, вопросов нет. И дело не в конкуренции, сегодня играет он, завтра я, и мы помогаем сборной добиваться целей. У меня нет мысли, что он пришел на мое место", - сказал экс-форвард "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России также высказались о натурализации "предателя" "Динамо" Мораеса.

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