У Коноплянки возникли серьезные проблемы с карьерой

Турецкий "Бешикташ", который торговался с немецким "Шальке" за украинского хавбека Евгения Коноплянки, в последний момент отказался покупать футболиста.

Руководство "орлов" разделилось во мнении, необходимо ли подписывать игрока сборной Украины. После многодневного обсуждения клуб принял решение заключить договор с 24-летним французом Кевином Нкуду, закрыв позицию атакующего полузащитника, сообщает WA.

В данный момент Коноплянка тренируется отдельно от других игроков "Шальке" и стабильно не попадает в заявку на официальные поединки. Каких-либо вариантов продолжения карьеры у украинца не осталось.

Новости Стала известна сумма трансфера Коноплянки

Ранее СМИ сообщали, что переход Коноплянки в "Бешикташ" практически состоялся, и украинец 21 августа должен был пройти медобследование, но этого не произошло.

До этого главным претендентом на Коноплянку считался другой турецкий гранд — "Фенербахче", однако он так и не сошелся в цене с нынешним обладателем прав на украинского игрока.

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