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У известного футболиста похитили мать

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Полузащитник "Бордо" Сэмюэл Калу сообщил о похищении его матери в Нигерии с целью выкупа.

Сэмюэл Калу

Сэмюэл Калу

Readfootball.com

Мать известного футболиста сборной Нигерии направлялась на автомобиле вместе с младшими детьми домой, когда на дороге их заблокировали неизвестные вооруженные люди. Они вывели детей из машины, а женщину увезли с собой в неизвестном направлении, сообщает The Nigerian Guardian.

Семья ведет переговоры с похитителями с прошлой недели.

"Пожалуйста, помогите мне попросить их освободить мою мать, потому что я стремлюсь сделать все, что в моих силах, чтобы помочь сборной Нигерии выиграть предстоящий Кубок африканских наций. Похитители в первый раз попросили выкуп в размере 3 миллионов нигерийских найр (около 8 тысяч долларов) и заверили нас, что они ее отпустят. Мы ждали всю ночь, но так и не видели ее. На следующее утро они снова позвонили, рассчитывая получить больше денег. Теперь они просят 15 миллионов (около 41 тысячи долларов)", – сказал Калу.

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Место
Нигерия
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