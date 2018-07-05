Турниры под эгидой УЕФА ждут новшества

Европейский футбольный союз (УЕФА) внес поправки в ряд турниров под своей эгидой.

Санкционированы они Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Этот орган регулирует футбольные правила.

Изменений претерпят следующие положения: количество замен; дополнительные замены в дополнительное время; максимальное количество запасных в заявке на матч и некоторые технические положения.

Первоочередно перемены произойдут в таких турнирах, как: Лига чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА, Лига чемпионов среди женщин, чемпионат Европы, чемпионат Европы среди женщин, Кубок регионов.

Теперь в дополнительное время можно будет проводить четвертую замену. Команды имеют право на одну дополнительную замену в следующих турнирах УЕФА: Лига чемпионов УЕФА 2018/19, Лига Европы УЕФА 2018/19, Суперкубок УЕФА 2018, Лига чемпионов УЕФА среди женщин 2018/19, Чемпионат Европы 2018-20. На официальном сайте УЕФА приведен полный список турниров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская арена включена в элитный список УЕФА.