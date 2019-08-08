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Тупик Коноплянки, повестка в армию Хачериди: топ-новости украинцев на футбольном рынке

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Лето постепенно выходит на финишную прямую, а вместе с ним - и трансферный рынок. Но многие клубы и футболисты только готовятся удивлять своими сделками.

Кто еще из украинцев не нашел себе места на новый сезон? А кто "баламутит воду" сомнительными новостями? OBOZREVATEL рассказывает, кто, куда и почему переходит из украинских игроков, и каких сюрпризов ждать от наших звезд.

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Пробежимся по главным вопросам:

  • Коноплянка и "Бешикташ" - что мешает уже ударить по рукам?

  • Лунин уже пакует чемоданы в очередную аренду?

  • Как Хачериди заинтересовал румынский клуб?

  • Селезнев снова готовится на Турцию?

В данном случае "Бешикташ" просто заслуживает оваций - так увести главную цель конкурента, переманив Евгения Коноплянку к себе от "Фенербахче", не каждый сможет. Однако, похоже, "орлы" учли не все, и до сих пор не могут решить очередную проблему с "Шальке".

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

То, что Коноплянка сам согласен на переход в "Бешикташ", на 99 процентов уже нет сомнений. Турки едва ли не констатируют это как факт, говоря о сроках контракта и зарплате игрока. Евгений и сам уже в Турцию прибыл, однако "Бешикташу" все же приходится отнекиваться, что украинец приехал именно к ним.

Последний барьер в трансфере выставил "Шальке", который все еще надеется (и не собирается отказываться) выручить за Коноплянку какие-то деньги. "Какие-то" - это в целом 3,5 млн. евро. И турки бы заплатили такую сумму (изначально они были согласны на 3 млн. евро), но немцы также хотят за украинца турецкого хавбека "орлов" Токеза. И здесь "Бешикташ" уже понимает, что с такими условиями - 3,5 млн. плюс Токез - сделка будет проигрышной. Своего футболиста "черно-белые" так просто отдавать не хотят, он явно вырастит в цене в будущем (23-летний Токез довольно перспективный), а Коноплянка не является тем вариантом, ради которого стоит давать такую цену.

Вот и продолжаются торги, которые все больше заходят в тупик. "Шальке" не спешит искать альтернативу (хотя и желает избавиться от Коноплянки), а "Бешикташ" поставлен в конкретную ситуацию, из которой пока не может найти выхода. Сага с переходом Коноплянки затягивается еще дальше.

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У кого конкретики явно побольше в будущем, так это у голкипера Андрея Лунина. Украинец хоть пока и остается в "Реале", но уже совсем близко к аренде в "Вальядолид".

Андрей Лунин

Андрей Лунин

Вариант с "Вальядолидом" прорабатывается для Лунина уже не одну неделю, но на днях ситуация еще больше улучшилась для аренды Андрея. Дело в том, что испанцы рассчитывали взять к себе 32-летнего вратаря Адриана, но его в последний момент перехватил "Ливерпуль". И теперь "Вальядолид", которым владеет бывшая звезда "Реала" - бразилец Роналдо, снова возвращается к аренде Лунина.

Такая аренда устраивает и "Реал", и "Вальядолид", и самого Лунина, которому фактически уже уготовано место в основе. В Мадриде же пока не отпускают Андрея в новую команду, привлекая его к товарищеским матчам, но, похоже, переезд в "Вальядолид" - дело времени.

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Пока Коноплянка и Лунин напряженно решают вопросы своего будущего, Евгений Хачериди вполне расслаблено забавляется новостями из Румынии. По словам самого владельца бухарестской "Стяуа" (сейчас клуб называется ФКСБ, когда-то будучи главным спортивным клубом румынской армии), Хачериди вскоре может перебраться в Бухарест.

Евгений Хачериди

Евгений Хачериди

Впрочем, даже учитывая присутствие слов самого главы клуба Джиджи Бекали, такая информация явно не тянет на серьезное рассмотрение. Во-первых, одиозность Бекали уже давно научила, что такие ситуации создаются ради шумихи вокруг других объектов-задач. А тут еще, к тому же, за день до этого румынские СМИ выдали, что "Динамо" приглашает Мирчу Луческу... Прямо неожиданный прорыв в украино-румынских отношениях. А во-вторых, ФКСБ сейчас имеет максимальные зарплаты около 20 тыс. евро, и есть большие сомнения, что Хачериди согласится пойти на такие деньги, ранее отказываясь оставаться в "Динамо" Киев на зарплату более 100 тыс. евро.

Однако с такими персонажами в последние недели трансферного окна может случится все, что угодно. Хачериди пока остается свободным агентом и тренируется в Киеве, а ранее СМИ приписывали ему интерес из Турции и Саудовской Аравии.

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Пока Турция ждет приезда Коноплянки, в Малую Азию возвращается еще один украинец - Евгений Селезнев. У нападающего не получилось "долгосрочного романа" с испанской "Малагой", а Евгений не прочь вернуться в Турцию.

Евгений Селезнев в форме турецкого "Акхисара"

Евгений Селезнев в форме турецкого "Акхисара"

Пока нет четкой информации о конкретных переговорах Селезнева с кем-то из турецких клубов, но это лишь дело времени. Нападающий в 2017-2018 гг. неплохо поиграл в турецких "Акхисаре" и "Карабюкспоре", оставив по себе хорошее впечатление. А местные клуб довольно охотно готовы брать некогда звездных украинцев. Ко всему прочему Селезнев уже и сам заявил, что не прочь вернуться в Турцию. По последним данным местных СМИ, на украинца уже "положил глаз" "Гезтепе".

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Чего ожидать в ближайшую неделю?

  • Как мы и прогнозировали, переход Коноплянки в Турцию очень затянулся. Теперь же, если "Шальке" и "Бешикташ" таки не найдут общий язык (что вполне вероятно), Евгений останется без клуба к началу сезона в большинстве чемпионатов

  • Лунин на днях переберется в "Вальядолид" в аренду на сезон

  • Бекали и румынские СМИ еще не раз вспомнят Хачериди, но Евгений не уедет в Бухарест

  • Селезнев с радостью вернется в Турцию

Лучшие трансферы украинцев этого лета

  1. Руслан Малиновский (хавбек, 26 лет): "Генк" (Бельгия) - "Аталанта" (Италия)

  2. Александр Караваев (защитник/полузащитник, 27 лет): "Заря" - "Динамо" Киев

  3. Эдуард Соболь (защитник, 24 года): "Яблонец" (Чехия) - "Брюгге" (Бельгия)

  4. Сергей Мякушко (полузащитник, 26 лет): "Карпаты" - "Алькоркон" (Испания)

  5. Андрей Цуриков (защитник, 26 лет): "Александрия" - "Яблонец" (Чехия)

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Темы
украинцы за границей Трансферы
Персоны
Андрей Лунин Евгений Коноплянка Евгений Селезнев Евгений Хачериди
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Фенербахче Стамбул Бешикташ Стамбул ФК Шальке-04 Реал Мадрид ФК Вальядолид ФК Динамо Киев ФК Малага
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