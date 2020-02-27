Три гола в добавленное время: в Бразилии случился камбэк года

В матче 1/64 финала Кубка Бразилии между "Параной" и "Баией де Фейрой" случился невероятный камбэк. Хозяева забили трижды после 90-й минуты поединка и отыгрались с 0:2.

На YouTube-канале Futebol Autentico появился обзор захватывающего поединка, который закончился волевой победой "Параны". На перерыв команды ушли, так и не открыв счет, но уже во второй половине гости сумели дважды поразить ворота соперников.

Радость игроков "Параны" после победы над "Баией" Tribuna do Parana

Казалось, что "Баия" сможет спокойно довести дело до победы, но в компенсированное арбитром время случилось настоящее чудо. Хозяева забили два быстрых гола на 92-й и 93-й минутах, а на девятой добавленной им и вовсе удалось оформить выход в следующий раунд турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч второго по силе английского футбольного дивизиона, в котором "Бирмингем" принимал "Лидс", подарил зрителям незабываемое зрелище, закончившись со счетом 4:5. Последние 4 мяча были забиты за 10 минут.

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