Тренер "Вест Хэма" рассказал о возвращении Ярмоленко

Главный тренер английского "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини прокомментировал возвращение на поле после травмы украинского полузащитника команды Андрея Ярмоленко.

В субботу, 17 августа, футболист сборной Украины попал в заявку своей команды на матч Премьер-лиги против "Брайтона" (1:1), а на 77-й минуте появился на поле, заменив Форнальса.

Андрей Ярмоленко ФК "Вест Хэм"

Это первое участие украинца в официальном поединке с октября 2018 года: предыдущие 10 месяцев Ярмоленко пропустил из-за травмы.

"Ярмоленко — важный игрок для команды. Он пропустил 9 или 10 месяцев, не сыграв ни в одном матче. Поэтому ему нужно время, чтобы закрепиться в основном составе. Он является важным игроком команды", — подчеркнул наставник "Вест Хэма" Пеллегрини, которого цитирует пресс-служба клуба.

По мнению многих экспертов, Ярмоленко может стать главной ударной силой в "Вест Хэме" в новом сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "Вест Хэм" неожиданно выступил с заявлением по Ярмоленко.

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