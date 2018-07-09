Тренер сборной Франции сорвался, отвечая на вопрос о России

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам накануне полуфинального матча чемпионата мира по футболу-2018 против Бельгии сорвался, отвечая на вопрос о сборной России.

"Что думаете о российской сборной? Рады, что турнирная судьба не свела вас с хозяевами?", – задал вопрос журналист одного из российских СМИ.

"Серьезно? Вы хотите, чтобы я говорил о России? Почему я должен сейчас говорить об этом накануне полуфинала? Здесь полно французских и бельгийских журналистов! Давайте следующий вопрос!", – жестко отреагировал Дидье Дешам.

Напомним, что Россию жестко затроллили в интернете на ЧМ-2018: "НАТО победит!"