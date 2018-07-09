МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Тренер сборной Франции сорвался, отвечая на вопрос о России

4.2тЧитать новость на украинском

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам накануне полуфинального матча чемпионата мира по футболу-2018 против Бельгии сорвался, отвечая на вопрос о сборной России.

"Что думаете о российской сборной? Рады, что турнирная судьба не свела вас с хозяевами?", – задал вопрос журналист одного из российских СМИ.

Новости
Франция – Бельгия: где смотреть полуфинал ЧМ-2018

"Серьезно? Вы хотите, чтобы я говорил о России? Почему я должен сейчас говорить об этом накануне полуфинала? Здесь полно французских и бельгийских журналистов! Давайте следующий вопрос!", – жестко отреагировал Дидье Дешам.

Напомним, что Россию жестко затроллили в интернете на ЧМ-2018: "НАТО победит!"

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Дидье Дешам
Место
РоссияСанкт-Петербург
Объект
Сборная Франции по футболу
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
11
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Ukr Stanislav
Ukr Stanislav
Мудаки.
Ответить
0
1

Наши блоги