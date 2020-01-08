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8 января • обновлено в 18:17
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Тренер, победивший "Манчестер Юнайтед", заговорил о работе в "Динамо"

1.4т
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Украинский наставник "Астаны", которая обыграла "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы, Роман Григорчук заявил, что без раздумий принял бы предложение возглавить киевское "Динамо".

"Если будет предложение, то от таких предложений не отказываются. Я не тренировал топ-клубы, но я готов к этой работе, уверен в этом на 100%. Вижу тот путь, по которому идет "Динамо", но не думаю, что можно добиваться высоких результатов только за счет молодых игроков. Должно быть усиление квалифицированными футболистами", – рассказал Григорчук в интервью YouTube-каналу ТаТоТаке.

Роман Григорчук

Роман Григорчук

UA-Football

Он также рассказал, какую команду можно называть топовой, а какую – нет.

"Любая топ-команда, в первую очередь, должна иметь в составе двух нападающих. С этого я бы начинал ее комплектацию. Если у команды нет классного форварда, то ее нельзя назвать топовой. Если президент не готов потратить деньги на этих людей, то мы понимаем, что не можем добиваться высоких целей", – добавил Григорчук.

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Роман Григорчук
Теги
ФК Астана ФК Манчестер Юнайтед ФК Динамо Киев
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