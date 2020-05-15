Главный тренер "Аугсбурга" Хайко Херрлих не сможет помочь своей команде в первом матче после возобновления немецкой Бундеслиги против "Вольфсбурга" из-за нарушения карантина.

Как сообщает издание Reuters, Херрлих нарушил строгие правила, введенные Футбольной лигой Германии. Они запрещают футболистам и тренерскому штабу покидать отель в течение двух недель перед возобновлением сезона. У наставника "Аугсбурга" закончилась зубная паста, и он решил выйти в ближайший магазин.

Хайко Херрлих и его помощник

"Я ошибся, покинув отель. Я следовал всем правилам гигиены, но этого недостаточно, уже ничего не изменить. Я не сумел подать правильный пример футболистам и общественности, поэтому впредь буду делать все, чтобы больше повторять таких ошибок", – сказал Херрлих.

Отмечается, что он сможет вернуться к работе с командой, когда сдаст два отрицательных теста на коронавирус.

Напомним, что немецкая Бундеслига возобновляет матчи с субботы, 16 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий мадридского "Реала" Лука Йович чуть не умер во время карантина, упав с большой высоты.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!