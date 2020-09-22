Тренер итальянского клуба: Супряга – тот футболист, который нам нужен

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович подтвердил интерес к нападающему киевского "Динамо" Владиславу Супряге.

Как сообщает издание FootballItalia, итальянский клуб ведет активные переговоры о трансфере украинца. Наставник "Болоньи" уверен в том, что наш соотечественник является очень перспективным футболистом.

"Мы не можем позволить себе подписать футболиста, который сразу изменит игру команды, поэтому решили сконцентрироваться на молодых и перспективных исполнителях. Супряга – тот футболист, который нам нужен. Ему потребуется время, чтобы начать прогрессировать, у него будут взлеты и падения, но он обладает отличным потенциалом", – сказал Михайлович.

В нынешнем сезоне Супряга принял участие в пяти матчах "Динамо" во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" объявило об уходе нападающего Артема Кравца через месяц после подписания контракта с футболистом. Позже он объяснил свое решение покинуть команду и сделал резкое заявление о лжи и дилетантах.