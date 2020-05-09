Хорватский тренер-селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич задержан полицией Загреба по подозрению в угрозах совершения преступления, сообщает Sportske Novosti.

7 мая 36-летний Вукоевич был доставлен в отделение полиции. По неофициальной информации, он в нетрезвом состоянии явился домой и угрожал убить жену Андреу Чупор (в браке с 2016 года), ее сестру и мать.

Полиция также провела обыск в доме Вукоевича в Тусканаце, чтобы определить, есть ли там огнестрельное оружие.

Издание Telegram уточняет, что у следователей было достаточно улик против бывшего футболиста, поэтому в отношении его было возбуждено уголовное дело.

Андреа Чупор 24sata.hr

Андреа Чупор и Огнен Вукоевич 24sata.hr

Андреа Чупор и Огнен Вукоевич 24sata.hr

Андреа Чупор и Огнен Вукоевич 24sata.hr

Андреа Чупор и Огнен Вукоевич 24sata.hr

Андреа Чупор и Огнен Вукоевич 24sata.hr

Как сообщал OBOZREVATEL, Домагой Вида и Огнен Вукоевич в 2018-м году после победы над Россией на ЧМ по футболу записали видео в поддержку Украины. Вида и Вукоевич в раздевалке команды прокричали на камеру "Слава Украине! Эта победа за "Динамо" и Украину! Давай-давай!".

Ролик стал вирусным и вызвал настоящую истерику в России. Так, депутаты Госдумы набросились на футболистов, обвинив их в политической провокации и экстремизме.

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала и отобрала аккредитацию Вукоевича на турнир, а украинцы атаковали страницы организации в Facebook, засыпав ее гневными комментариями.

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