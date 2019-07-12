Требовала деньги: в деле Неймара об изнасиловании новый поворот

Модель Нажилу Триндади, обвинившую бразильского форварда Неймара в изнасиловании, подозревают в вымогательстве.

По информации Mundo Deportivo, полиция Сан-Паулу открыла дело и начала расследование относительно бразильской девушки и ее адвоката. Сообщается, что они могли требовать у Неймара деньги за видеоролик, на котором якобы есть доказательства вины нападающего с сексуальными домогательствами в отношении девушки.

Нажила Триндади Instagram

Примечательно, что бразильская модель ранее заявляла, что главные улики пропали и позже она обвинила в их краже собственного адвоката Данило Гарсию. Помимо этого, девушка не смогла предоставить следствию переписку с футболистом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Неймар рассказал интимные подробности ночи с Нажилой Триндади и полностью отрицал свою вину.

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