Трансфер Коноплянки под угрозой срыва: названа причина

С переходом Евгения Коноплянки из "Шальке" в "Бешикташ" возникли трудности.

"Сделка с "Бешикташем" находится в шатком состоянии. Стороны не могут договориться по оплате", – написал журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларманн у себя в Twitter.

8 августа стало известно, что 29-летний полузащитник сборной Украины подпишет с турками трехлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

Наш соотечественник должен был прибыть в Стамбул на этой неделе, после чего о контракте планировалось сообщить официально.

Как сообщал OBOZREVATEL, клубы ударили по рукам, договорившись о цене в 3 млн евро. До этого "Шальке" настаивал на сумме в 4 млн, тогда как стамбульцы традиционно торговались, намереваясь купить украинца задешево - всего за 2 млн. В итоге золотая середина была найдена.

Напомним, что ранее главным претендентом на Коноплянку считался другой турецкий гранд — "Фенербахче", однако он так и не сошелся в цене с нынешним обладателем прав на украинского игрока.

В начале лета в "Шальке" "поставили крест" на Евгении Коноплянке, заявив, что полузащитнику нужно искать "новый вызов".

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