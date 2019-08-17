Трансфер Коноплянки под угрозой срыва: названа причина

С переходом Евгения Коноплянки из "Шальке" в "Бешикташ" возникли трудности.
"Сделка с "Бешикташем" находится в шатком состоянии. Стороны не могут договориться по оплате", – написал журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларманн у себя в Twitter.
#Schalke - Update zu #Konoplyanka:— Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) August 17, 2019
Der Deal mit #Besiktas steht auf wackligen Füßen, da Zahlungsmodalitäten bislang nicht geklärt werden konnten. #S04 #SSNHD
8 августа стало известно, что 29-летний полузащитник сборной Украины подпишет с турками трехлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
Наш соотечественник должен был прибыть в Стамбул на этой неделе, после чего о контракте планировалось сообщить официально.
Как сообщал OBOZREVATEL, клубы ударили по рукам, договорившись о цене в 3 млн евро. До этого "Шальке" настаивал на сумме в 4 млн, тогда как стамбульцы традиционно торговались, намереваясь купить украинца задешево - всего за 2 млн. В итоге золотая середина была найдена.
Напомним, что ранее главным претендентом на Коноплянку считался другой турецкий гранд — "Фенербахче", однако он так и не сошелся в цене с нынешним обладателем прав на украинского игрока.
В начале лета в "Шальке" "поставили крест" на Евгении Коноплянке, заявив, что полузащитнику нужно искать "новый вызов".
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