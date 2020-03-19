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19 марта • обновлено в 22:26
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Трагически умер чемпион России по ММА

4.9т
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Чемпион России по MMA (версия Fight Nights), мастер спорта страны по самбо, тайскому боксу и рукопашному бою Виталий Пантелеев умер в возрасте 27 лет. Причина смерти не сообщается.

Трагически умер чемпион Росси

Виталий Пантелеев

Виталий Пантелеев

Пантелеев начал свою карьеру в 2011 году. Он участвовал в турнирах FNG, RF, CNN и встречался на поединках с такими соперниками, как Игорь Чемякин и Али Багаутинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый полузащитник английских футбольных клубов "Кардифф Сити" и "Астон Виллы" Питер Уиттингем умер в 35 лет.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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