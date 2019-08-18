"Типичное б*дло": Ракицкого затравили за поступок в чемпионате России

Украинский футболист питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий нарвался на большое число критических комментариев в сети после матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом" (0:0).

Экс-защитик сборной Украины на последних секундах спровоцировал массовую потасовку с чеченскими игроками. Российские болельщики сравнили Ярослава с "б*длом", порекомендовали ему обратиться к психиатру, а также с сарказмом отметили, что такими действиями он лишь выиграл время для соперника.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL,украинские болельщики забросали в соцсетях Ракицкого оскорблениями, "поздравляя" защитника с юбилеем. 3 августа футболисту российского "Зенита" исполнилось 30 лет.

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