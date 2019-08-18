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"Типичное б*дло": Ракицкого затравили за поступок в чемпионате России

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Украинский футболист питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий нарвался на большое число критических комментариев в сети после матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом" (0:0).

Экс-защитик сборной Украины на последних секундах спровоцировал массовую потасовку с чеченскими игроками. Российские болельщики сравнили Ярослава с "б*длом", порекомендовали ему обратиться к психиатру, а также с сарказмом отметили, что такими действиями он лишь выиграл время для соперника.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

"Типичное б*дло": Ракицкого затравили за поступок в чемпионате России
"Типичное б*дло": Ракицкого затравили за поступок в чемпионате России
"Типичное б*дло": Ракицкого затравили за поступок в чемпионате России
"Типичное б*дло": Ракицкого затравили за поступок в чемпионате России
"Типичное б*дло": Ракицкого затравили за поступок в чемпионате России
Новости
"Идиот и путинолиз!" Ракицкий прогнулся под Россию и получил в ответ

Как сообщал OBOZREVATEL,украинские болельщики забросали в соцсетях Ракицкого оскорблениями, "поздравляя" защитника с юбилеем. 3 августа футболисту российского "Зенита" исполнилось 30 лет.

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Тема
чемпионат России
Персона
Ярослав Ракицкий
Место
Россия
Тег
ФК Зенит
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Что за бредятина))))Ну так уж и затравили...Это игра...и все это..забыли после финального свистка...Привет впрочем..судье..Он уже на разборе.
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