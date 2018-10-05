''Терпеть и ждать'': Хацкевич откровенно рассказал о ситуации в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказался о кадровом потенциале своей команды. Белорусский специалист отметил, что до зимнего трансферного окна ему придется рассчитывать на существующую обойму футболистов "бело-синих".

"На сегодняшний день мы ничего поделать глобально не можем - надо терпеть и ждать, пока ребята будут набирать и улучшать свою игру. Что касается игры в чемпионате, то здесь надо попросту не терять свои очки", - рассказал Хацкевич на пресс-конференции после матча второго тура группового раунда Лиги Европы.

Александр Хацкевич ФК Динамо

Напомним, что "Динамо" сыграло вничью с "Яблонецом" в матче второго по значимости клубного европейского турнира, растеряв преимущество в два мяча.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Динамо" занялся боксом.