Терминатор, рыжий и глупцы: 5 трансферов, потрясших Европу этой зимой

Стрелки часов перевалили за полночь 31 января, остановив громадную машину переговоров, сделок и подписаний контрактов – зимнее трансферное окно в Европе закрыто.

За январь клубы так и не взорвали настоящую трансферную "бомбу" (типа перехода Эдинсона Кавани в "Атлетико"), но несколько раз порадовали своеобразными сюрпризами. К примеру, еще в декабре мало кто мог ожидать, что "Тоттенхэм" продаст своего недавнего лидера за "копейки", а "Ювентус" станет бить трансферные рекорды на покупке 19-летнего шведа?

OBOZREVATEL детально рассматривает зимний трансферный лист европейских клубов и находит самые лучшие и в то же время несколько неординарные переходы, потрясшие Европу этой зимой.

Самый наивный и дорогой: Бруно Фернандеш

В фокусе: 25-летний португальский хавбек Бруну Фернандеш

Трансферный путь: "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Фишка: стал самым дорогим трансфером зимы за в 55 млн. евро

Когда Бруну Фернандеш официально поставил подпись под контрактом с МЮ, многие вздохнули с большим облегчением – самый трудный трансфер последних лет для "Манчестер Юнайтед" завершен. Но окупятся ли старания?

Бруно Фернандеш twitter.com/brfootball

"Красные дьяволы" долго вели полузащитника, который может наконец-то реально усилить центр поля и преобразить игру полузащиты. Фернандешу это реально по силам – в "Спортинге" он вел игру на одном дыхании и отлично дирижировал командой с помощью своих передач. Кроме этого, и сам Бруну очень результативен: 32 гола в 53-х матчах прошлого сезона и статус самого забивного полузащитника Европы. А с сезона 2017/2018 португалец постоянно занимает 3-е место по количеству забитых голов в лиге (39), а также 2-е – по количеству ассистов (28) в чемпионате.

Но дело в том, что покупка Фернандеша видится слишком наивной в плане светлого будущего. Дела у нынешнего "Манчестер Юнайтед" идут шатко, и без единого глобального четкого плана (как, например, в последние годы у "Ливерпуля") команда не может вернуть былое звание "топ". Руководство клуба зачастую ставит под сомнения свой уровень менеджемнта, главный тренер Уле Гуннар Сульшер проваливается во многих компонентах своей работы, а футболисты не могут отыскать стабильность.

Теперь Бруно Фернандеш ныряет во весь этот круговорот, негласно беря на себя обязанность вытаскивать МЮ из ямы. Но в это время у Сульшера нет даже четко сформированной полузащиты, пока Погба и Мактонимей залечивают тяжелые травмы, а других желаемых исполнителей МЮ так и не удалось заполучить…

Самый абсурдный: Кристиан Эриксен

В фокусе: 27-летний датский полузащитник Кристиан Эриксен

Трансферный путь: "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) – "Интер" (Милан, Италия)

Фишка: один из лидеров "Тоттенхэма" и лучших хавбеков Европы уходит всего за 20 миллионов

Еще прошлой зимой Кристиан Эриксен претендовал на переход в "Реал" как один из лучших атакующих полузащитников Европы. И потенциально как один из самых дорогих. Но те времена прошли, и датчанин оказался в "Интере".

Кристиан Эриксен twitter.com/GlintFootball

Несомненно, сами итальянцы – только молодцы. Миланцы смогли привлечь топового полузащитника в свой новый проект чемпионской погони за "Ювентусом", и у Антонио Конте вырисовывается отличный набор атаки. Со своей стороны, и Эриксену этот трансфер может принести немалую пользу, хотя бы потому, что датчанину после 6-ти лет в Лондоне уже пора было что-то сменить. В итоге Кристиан и "Интер" вполне легко ударили по рукам, образовав очень интересный перспективный союз.

А вот "Тоттенхэм", такое впечатление, остался одураченным. Один из лидеров команды (еще той команды, Маурисио Почеттино), отличный созидатель и базовый элемент успеха "Шпор" с выходом в финал Лиги чемпионов прошлого сезона – Эриксен был главным активом "Тоттенхэма" сейчас, который можно было классно продать. Да, в тот же "Реал". Но вместо этого лондонцы тянули до последнего, а когда с приходом Моуриньо Кристиан точно оказался за бортом нового проекта, то был отпущен всего за 18 миллионов евро.

Самый разочаровавший: Кшиштоф Пентек

В фокусе: 24-летний польский форвард Кшиштоф Пентек

Трансферный путь: "Милан" (Италия) – "Герта" (Берлин, Германия)

Фишка: еще недавно один из самых перспективных форвардов Европы перешел в 13-ю команду Бундеслиги

Какой же фурор вызывал Пентек в прошлом сезоне, заколачивая голы за "Дженоа" и совершив переход в "Милан"! Кшиштоф виделся как новая голевая машина миланцев, но все обернулось куда грустнее.

Кшиштоф Пентек twitter.com/HerthaBSC

В бомбардирских способностях Пентека сомневаться не приходится, даже сейчас он остается потенциально нападающим высочайшего уровня. 24 гола в чемпионате прошлого сезона ярко демонстрируют, что Кшиштоф действительно обладает голевым чутьем и всеми инструментами для его реализации.

Но прошлой зимой Пентека многие предупреждали, что нынешний "Милан" - очень сомнительный и даже опасный вариант для повышения. Сейчас в руководстве "россо-нери" настоящий бардак, тренера меняются как перчатки, а команда уже стала обыденным середняком Серии А. Без четкой концепции и уверенности опытного наставника у поляка было мало шансов заиграть на "Сан Сиро", что и вылилось всего в 5 голов в первой половине нынешнего сезона.

Понятно, что Пентеку нужна была перезагрузка, но в итоге поляк отбыл в немецкую "Герту" - 13-ю команду Бундеслиги на данный момент. Берлинцы отдали за него рекордные для себя 27 млн. евро, но никак не выглядят амбициозным проектом хорошего уровня, где Пентек сможет прогрессировать. Опять вся ставка на личное голевое чутье форварда и надежда, что он будет тащить? Сомнительно.

Самый многообещающий: Эрлинг Холанд

В фокусе: 19-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд

Трансферный путь: "Ред Булл" (Зальцбург, Австрия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Фишка: после перехода в "Боруссию" в первых двух матчах Холанд забил 5 мячей

Феномен этого сезона, который уже получил прозвище "Терминатор" за свое умение забивать – 24 гола в 20-ти матчах только первой половины сезона! При этом Холанд является одним из лучших бомбардиров текущей Лиги чемпионов!

Эрлинг Холланд twitter.com/brfootball

Норвежский форвард действительно стал открытием сезона, начав его с 9-ти голов на молодежном чемпионате мира. Но если это достижение не все восприняли серьезно (там в составе сборной U-20 Холанд забил все 9 мячей в одной игре с Гондурасом), то голы Эрлинга в Австрии и ЛЧ быстро убедили всех в его способностях. И в зимнее трансферное окно быстрее всех сориентировалась дортмундская "Боруссия" - норвежец был куплен за 20 млн. евро.

С учетом умений "Боруссии" развивать таланты молодых атакеров, этот переход может открыть новую настоящую звезду европейского футбола. Конечно, Холанд еще не раз "притихнет" (стабильности не хватает любому молодому таланту), но "Боруссия" наверняка сумеет сделать из него нового Левандовски. А пока же Холанд, выйдя в двух первых матчах Бундеслиги, забил уже 5 голов!

Самый многообещающий: Деян Кулусевски

В фокусе: 19-летний шведский полузащитник Деян Кулусевски

Трансферный путь: "Аталанта" (Бергамо, Италия) – "Ювентус" (Турин, Италия)

Фишка: Кулусевски может стать самым дорогим полузащитником в истории "Ювентуса"

В прошлом сезоне о Деяне Кулусевски футбольный мир почти не знал. Разве только болельщики "Пармы" видели талант 19-летнего шведа.

Деян Кулусевски twitter.com/juventusfcen

В целом же пример Кулусевски (этнический македонец, родившийся в Швеции) является результатом отличной селекции итальянских клубов. Сейчас флагманом в этом деле является "Аталанта", которая сумела отлично отладить работу с молодежью. В 2016-м "бергамаски" купили Деяна за 160 тыс. евро, а теперь продали за 35 млн. евро (а с бонусами цена может возрасти еще на 9 млн., и тогда с ценником 44 млн. Деян станет самым дорогим хавбеком "Ювентуса").

Самое интересное, что большую услугу для "Аталанты" сыграла "Парма", которая и раскрыла Кулусевски. В Бергамо хавбек провел всего 103 минуты с выходами на замену, получив вердикт "не выдерживает конкуренции". Но в "Парме" с удовольствием приняли парня и раскрыли его на новой позиции вингера, тем самым перевернув его карьеру.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!