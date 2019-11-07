"Такая психология": последние новости перед матчем "Копенгаген" – "Динамо"

Привет, Дания! В эту страну вместе с футболистами "Динамо" на матчи еврокубков я прилетел в шестой раз. Было это в разные годы – четыре раза в августе, еще один в октябре.

10.08.1994 г. Лига чемпионов, квалификационный раунд. "Силькеборг" – "Динамо" – 0:0

23.08.1995 г. Лига чемпионов, квалификаицонный раунд. "Ольборг" – "Динамо" – 1:3

13.08.1997 г. Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. "Брондбю" – "Динамо" – 2:4

11.08.1999 г. Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. "Ольборг" – "Динамо" – 1:2

25.10.2014 г. Лига Европы, групповой турнир. "Ольборг" – "Динамо" – 3:0

7 ноября впервые соперником киевлян будет "Копенгаген". Это будет повторная встреча соперников на стадии группового этапа Лиги Европы. 24 октября в Киеве в туманный вечер на НСК "Олимпийский" команды сыграли вничью – 1:1. Этот результат только частично, по его же словам, удовлетворил тренера гостей Столе Сольбаккена.

Большего от своих подопечных ожидал и Алексей Михайличенко.

Что готовит наставникам команд повторный матч на поле стадиона "Паркен" в Копенгагене, который вмещает 38 тысяч зрителей? Трибуны арены в вечер матча будут заполнены под завязку, а значит поддержка "львам" (именно этот грозный зверь на эмблеме клуба) будет обеспечена.

В заявочном списке на Лигу Европы в составе "Копенгагена" представители 12 стран. Естественно, больше всего датчан – 10, а еще легионеры Швеции (3), Уругвая (3), Хорватии (2), Коста-Рики, Греции, Испании, Кипра, Сьерра-Леоне, Сенегала и Норвегии. Широкая футбольная география…

ФК "Копенгаген" – 13-кратный чемпион Дании, 8-кратный обладатель Кубка страны, 3-кратный обладатель национального Суперкубка. Год рождения нашего соперника – 1992. За эти годы в еврокубках "Копенгаген" уже провел 199 матчей: 80 побед, 51 ничья, 68 поражений, 270 мячей забито, 223 пропущено. У "Динамо" этот цифровой показатель таков: 375 матчей, 165 побед, 94 ничьи, 117 поражений, 560 мячей киевляне забили в ворота своих соперников, 422 – пропустили.

На поле НСК "Олимпийский" 24 октября соперники вышли лидерами, имея в активе по 4 очка. На поле "Паркена" они также выходят дуэтом лидеров группы "В", добавив себе по 1 очку. Напомню, из каждой группы Лиги Европы в плей-офф выходят по две лучшие команды.

На третьем месте в нашем квартете шведский "Мальме", у которого 4 очка, а замыкает таблицу швейцарский "Лугано" с 1 баллом в активе.

В последнем матче чемпионата страны "Копенгаген" обыграла на своем поле "Сондерийске" – 3:0 (Биль, 18, с пенальти, Сантос, 63, с пенальти, Сотириу, 86). В турнирной таблице команда Столе Сольбаккена располагается на втором месте, отставая от лидирующего "Мидтюлланда" на четыре очка.

Вчера динамовцы опробовали газон "Паркена", а перед тренировкой состоялась традиционная пресс-конференция, на которую Алексей Михайличенко пришел вместе с капитаном команды Сергеем Сидорчуком. Вот некоторые вопросы, в том числе и от OBOZREVATEL, и ответы на них.

Алексей Михайличенко: "Конечно, мы разбирали киевский матч с "Копенгагеном". Нельзя найти одну какую-то причину того, почему мы не победили. Быстрый гол, конечно, повлиял на ход игры, дал "Копенгагену" уверенность, мы, наверное, не были готовы к такому началу. Но я не отказываюсь от своих слов о том, что мы позволили "Копенгагену" сыграть в свой футбол. Постараемся это исправить. Я вообще против того, чтобы расслабляться когда-либо. В любом матче огромная ответственность. И перед клубом, и перед болельщиками. Вне зависимости от текущих результатов, надо всегда настраиваться только на победу. Именно такая психология должна быть у команды, иначе тяжело добиваться результатов. Нет малозначимых матчей. А если говорить о лидерах, способных повести за собой, то вам достаточно взять список из 20 футболистов, прилетевших сюда, - каждый из них способен повести за собой команду".

Сергей Сидорчук: "То, что эта игра важная, понятно и без турнирной таблицы. Но после матча с "Копенгагеном" нас ждет еще два поединка. Так что решающим завтрашний матч быть не может. Домашний матч с "Копенгагеном" мы проанализировали. Для нас было сюрпризом, что соперник так прессинговал в дебюте встречи. Сейчас сюрпризом это уже не будет".

Бригада арбитров, которая проведет сегодняшний матч, из Венгрии во главе с 40-летним Тамашем Богнаром. Его ассистенты – Балаж Бузаш, Петер Кобор, четвертый арбитр – Петер Солимоси.

Напоследок пожелаем удачи динамовским ребятам. Игра для них будет не просто сложной, а очень сложной. Завершить наше с вами общение хочется куплетом из популярной песни о нашем "Динамо", которая звучала много лет на уютном киевском стадионе – сейчас, к сожалению, мы ее слышим намного реже.

Но сегодня игра так похожа на бой.

Нужно выстоять, выдержать, вытерпеть боль.

И зубами скрипя, когда сил уже нет,

Пробиваться сквозь тернии к звездам побед.

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