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10 ноября • обновлено в 19:31
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Тайсона удалили после грязной провокации ультрас "Динамо"

1.7т Читать материал на украинском

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон получил красную карточку за неспортивное поведение в центральном матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге против киевского "Динамо".

Тайсона удалили после грязной провокации ультрас "Динамо"

кадр из видео

На 76-й минуте встречи в Харькове киевские ультрас стали скандировать расистские речевки в адрес бразильца. Тот не выдержал, и выбил мяч на трибуны, показав при этом фанатам средний палец.

Главный арбитр встречи Николай Балакин увел команды с поля на 3 минуты, а после возвращения удалил 31-летнего хавбека "горняков".

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча на ОСК "Металлист" "Шахтер" - "Динамо" завершилось со счетом 1:0. Единственный гол на 18-й минуте забил Игорь Кривцов.

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Темы
Премьер-лига Украины Динамо - Шахтер
Персона
Тайсон
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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