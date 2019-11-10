Тайсона удалили после грязной провокации ультрас "Динамо"

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон получил красную карточку за неспортивное поведение в центральном матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге против киевского "Динамо".

кадр из видео

На 76-й минуте встречи в Харькове киевские ультрас стали скандировать расистские речевки в адрес бразильца. Тот не выдержал, и выбил мяч на трибуны, показав при этом фанатам средний палец.

Главный арбитр встречи Николай Балакин увел команды с поля на 3 минуты, а после возвращения удалил 31-летнего хавбека "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча на ОСК "Металлист" "Шахтер" - "Динамо" завершилось со счетом 1:0. Единственный гол на 18-й минуте забил Игорь Кривцов.

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