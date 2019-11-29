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30 ноября • обновлено в 10:49
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Таблица коэффициентов УЕФА: где находится Украина

3.9т
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Украина осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам пятых туров еврокубков, но еще больше отстала от Нидерландов и подпускает к себе Турцию.

Как сообщает официальный сайт телеканалов Футбол, донецкий "Шахтер" стал единственным клубом, который принес нашей стране очки в рейтинге национальных ассоциаций, добыв ничью в выездном матче с "Манчестер Сити". И "Динамо", и "Александрия" свои поединки проиграли. По итогам недели Украина набрала всего 0,2 балла и теперь имеет в своем активе 33,3.

УЕФА

УЕФА

24 Канал

Наши соседи по таблице коэффициентов выступили более удачно: Турция, идущая на 11-м месте, набрала 0,6 балла, а девятые Нидерланды – 0,8. Таким образом, турки подобрались к нам на расстояние 0,9 пункта, а голландцы оторвались на 1,65.

На первых строчках ситуация не изменилась: Испания уверенно лидирует, а англичане без проблем удерживают вторую позицию, Германия и Италия ведут борьбу за третье место.

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