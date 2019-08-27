"Та ошибка..." Михайличенко объяснил очередную неудачу "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поделился своим мнением о матче 5-го тура чемпионата Украины против "Олимпика", в котором киевляне не сумели победить с новым наставником.

"Да, я расстроен, поскольку дебютный матч хотелось бы выиграть. До последней минуты верил, что мы сможем переломить, забить этот второй мяч. Второй тайм вселял оптимизм: ребята включили скорости, заиграли в футбол, который был нужен. К сожалению, немного не хватило исполнительского мастерства, хладнокровия", — сказал Михайличенко в эфире телеканала "Эспрессо".

Алексей Михайличенко komandaonline.com

Он добавил, что все футболисты также расстроены неудачным итогом матча.

"Ребята хотели, бились, играли, боролись до последней секунды, чтобы добиться желаемого результата. Но та ошибка, которая привела к пропущенному мячу, поставила нам непростую задачу, учитывая, как "Олимпик" играл в обороне", - отметил Михайличенко.

Что касается возможных кадровых изменений в составе, то главный тренер заявил, что каждому даст шанс, проявить себя.

"Шанс заиграть будет у каждого. Кадири? Мне показалось, что он неплохо смотрелся на этой позиции. Что касается оборонительных действий, он отыграл уверенно, учитывая, что долго не играл. А вот в атаке еще есть над чем работать", — добавил Михайличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 5-м туре УПЛ "Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком" на своем поле. Отставание от "Шахтера" составляет 8 очков (у "Динамо" —один матч в запасе).

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