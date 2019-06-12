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Сын Роналду поразил феноменальным талантом

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Португальский "Спортинг" начал охоту за старшим сыном Криштиану Роналду, поразившись феноменальной результативностью мальчика.

На турнире, который проходил на родине игрока, Криштиану–младший в пяти матчах забил 19 голов.

После перехода Роналду в "Ювентус", сын игрока переехал в Италию и начал тренироваться в академии туринского клуба и играть за юношескую команду.

Криштиану Роналду вместе с сыном

Криштиану Роналду вместе с сыном

Как сообщает Correio da Manha, "Спортинг" стремиться заключить контракт с юным талантом и уже вступил в переговоры с его звездным отцом, который долгие годы провел в этом клубе.

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Криштиану-младший - старший сын футболиста, родившийся в 2010 году от суррогатной матери. Кроме него Роналду воспитывает еще троих детей - близнецов Матео и Еву, также родившихся от суррогатной матери и дочь Алану-Мартину, которую игроку родила его девушка Джорджина Родригес.

Как сообщал OBOZREVATEL, с форварда сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сняты обвинения в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Как сообщает Bloomberg, изданию удалось получить информацию, что в мае этого года в суд Лас-Вегаса поступил запрос о прекращении дела на добровольных началах.

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Персона
Криштиану Роналду
Теги
ФК СпортингФК Ювентус
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