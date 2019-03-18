Сыграет уже с Португалией: еще один бразилец "Шахтера" получит украинский паспорт

Бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес уже на текущий недели должен стать гражданином Украины.

Об этом сообщили в программе "Великий футбол". По словам ведущего шоу Александра Денисова, форвард сможет принять участие в матчах национальной сборной Украины на старте отбора к Евро-2020 с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта).

Тайсон и Жуниор Мораес ФК "Шахтер"

"С большой долей вероятности со дня на день он получит украинский паспорт. От этого его отделяет чисто технический момент. Это означает, что даже до матча с Португалией Жуниор Мораес может быть привлечен к национальной команде", – сообщил известный журналист.

Отметим, что Жуниор Мораес на данный момент возглавляет список бомбардиров украинской Премьер-лиги, записав на свой счет 16 голов в 21 матче. В сборной Украины уже выступает один бразилец донецкого "Шахтера" – Марлос.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жуниор Мораес отметился исполнением гимна Украины перед матчем Премьер-лиги с "Зарей".

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