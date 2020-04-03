Главная Новости
3 апреля • обновлено в 19:28
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Суркис рассказал о ситуации с коронавирусом в "Динамо"

1.3т
Читать материал на украинском

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, что в клубе пристально следят за ситуацией с соблюдением игроками карантина.

По словам Суркиса, медицинский штаб "бело-синих" знает о состоянии каждого футболиста и сотрудника.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

"Все наши легионеры находятся в Киеве. Все соблюдают карантин. В девять утра звонит врач Шморгун и спрашивает про их состояние здоровья. Они ему докладывают температуру, вес и прочее. Все ответственные. Ни к одному футболисту у меня нет претензий. Знаем каждое передвижение наших футболистов. По одному, по два человека они приезжают на базу, берут мяч и тренируются. Знаю, что тренировался Бущан. Футболисты тренируют сами себя", – сказал президент "Динамо" в интервью Цыганык Live.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис выразил желание помочь Киеву в борьбе с пандемией коронавируса и переделать клубный стадион в госпиталь.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Игорь Суркис
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Swole Patrol
VS
MIBR
Победа MIBR
1.65 Сделать ставку
100 Thieves
VS
FURIA
Победа 100 Thieves
1.60 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Evil Genuises
Победа Team Liquid
1.55 Сделать ставку
Карантин в Украине закончится с 1 мая по 1 июня 2020 года
2.00 Сделать ставку
Следующий матч в рамках ATP/WTA состоится с 1-го июня по 31-е июля 2020 года
2.87 Сделать ставку
Леброн Джеймс
VS
Джеймс Харден
Леброн Джеймс наберет больше очков в первом матче после
1.90 Сделать ставку
Почеттино - следующий тренер Манчестер Юнайтед
1.28 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
TyLoo
Победа Virtus.pro с форой в -1,5 карты
2,15 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.85 Сделать ставку
FaZe
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку