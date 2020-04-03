Суркис рассказал о ситуации с коронавирусом в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, что в клубе пристально следят за ситуацией с соблюдением игроками карантина.

По словам Суркиса, медицинский штаб "бело-синих" знает о состоянии каждого футболиста и сотрудника.

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"Все наши легионеры находятся в Киеве. Все соблюдают карантин. В девять утра звонит врач Шморгун и спрашивает про их состояние здоровья. Они ему докладывают температуру, вес и прочее. Все ответственные. Ни к одному футболисту у меня нет претензий. Знаем каждое передвижение наших футболистов. По одному, по два человека они приезжают на базу, берут мяч и тренируются. Знаю, что тренировался Бущан. Футболисты тренируют сами себя", – сказал президент "Динамо" в интервью Цыганык Live.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис выразил желание помочь Киеву в борьбе с пандемией коронавируса и переделать клубный стадион в госпиталь.

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