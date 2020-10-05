Суркис рассказал о кардинальных переменах в "Динамо" при Луческу

Новому главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу удалось полностью поменять отношение футболистов к своей работе, что стало залогом выхода команды в групповой турнир Лиги чемпионов.

Такое мнение выразил президент "бело-синих" Игорь Суркис в интервью программе "Великий футбол".

"Я вам откровенно скажу, что Луческу сделал что-то невероятное. Потому что в том состоянии, в котором была команда, и в котором она сейчас, на каком она подъеме – это небо и земля. Я нахожусь внутри процесса и вижу, что психологически у футболистов другое настроение. Они с удовольствием ездят на тренировки. После матча с "Минаем" они поехали на базу восстанавливаться. Откровенно скажу, что такого не было со времен Лобановского", – подчеркнул Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Динамо" сыграло вничью с "Зарей" в пятом туре Премьер-лиги. Мирча Луческу объяснил эту неудачу игрой соперника.