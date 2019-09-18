Суркис пригрозил игрокам "Динамо": спортивные итоги 17 сентября

Каталонская "Барселона" ушла от поражения в стартовом матче Лиги чемпионов с "Боруссией", а британца Тайсона Фьюри отстранили от бокса.

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Кроме того, футболистам "Динамо" грозят серьезные санкции за неудачные результаты. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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