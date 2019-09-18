Главная Новости
18 сентября • обновлено в 10:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Суркис пригрозил игрокам "Динамо": спортивные итоги 17 сентября

1.7т Читать материал на украинском

Каталонская "Барселона" ушла от поражения в стартовом матче Лиги чемпионов с "Боруссией", а британца Тайсона Фьюри отстранили от бокса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 17 сентября.

Кроме того, футболистам "Динамо" грозят серьезные санкции за неудачные результаты. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Спасение "Барселоны" и сенсация в Лондоне: результаты Лиги чемпионов 17 сентября

Фьюри отстранили от бокса: названа причина

Футболисты "Динамо" будут серьезно оштрафованы: названы условия

Непобедимого американца сенсационно нокаутировали в первом раунде

"Суркис сожалеет": журналист раскрыл ситуацию в "Динамо"

"Забрать в Украину": Деревянченко осадил Головкина перед боем за рекордный гонорар

Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы: все подробности

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Персоны
Игорь Суркис Тайсон Фьюри
Теги
ФК Динамо Киев ФК Барселона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel