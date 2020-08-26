Суркис о победе над "Шахтером": мы фактически играли дублирующим составом

Футболистам киевского "Динамо" удалось победить донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины благодаря самоотдаче.

Такое мнение в комментарии каналу "Футбол 1" выразил президент "бело-синих" Игорь Суркис. Он подчеркнул, что его команда играла без ряда ключевых футболистов.

"Мы проявили, прежде всего, бойцовские качества. У нас не было огромной группы игроков основного состава. Атакующие игроки Шепелев и Цыганков, вся линия защиты. Мы фактически играли дублирующим составом. Да, эти люди готовились к этому матчу, но согласитесь, тому же Сироте еще надо добавлять. Кендзера – футболист основного состава, но он играл не на своей позиции. Я считаю, что именно бойцовские качества команды сегодня были на самом высоком уровне. И хорошая реализация моментов", – приводит слова Суркиса "Динамо" Киев от Шурика.

Напомним, накануне "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1 и завоевало Суперкубок Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу установил рекорд в Суперкубке страны.

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