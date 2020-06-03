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4 июня • обновлено в 00:15
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Русской жене легенды "Шахтера" Луиса Адриано желают смерти

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Российская модель Екатерина Дорожко, которая является женой легендарного экс-нападающего “Шахтера” Луиса Адриано, рассказала, что регулярно получает угрозы от расистов

"Каждый день я получаю сообщения, в которых мне желают смерти, болезни для моих родителей, обещают найти меня и избить, а также много других ужасных вещей, потому что я замужем за чернокожим. Мне повезло, потому что у меня стальные нервы, и я перестала обращать на это внимание. Один вопрос: откуда в людях столько жестокости? Ведь любовь и дружба не знают цвета. Если ад и рай существуют, то ад здесь, на Земле. Я мечтаю, чтобы все стали добрее, мудрее, потому что будущее зависит от нас. Я люблю вас, мои чернокожие, и я всегда буду рядом с вами!" – написала Дорожко в своем Instagram, опубликовав фотографию со свёкром.

Екатерина Дорожко

Екатерина Дорожко

@dorozhko

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из матчей за команду в Кубке Либертадорес Луис Адриано оформил хет-трик, установив невероятное достижение в истории мирового футбола.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Луис Адриано
Место
Бразилия
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