Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан признался, что в определенный момент карьеры снизил к себе требования, что привело к потере места в составе команды.

По словам футболиста, игрокам постоянно надо доказывать, что достоин попадать в основу.

Георгий Бущан ФК "Динамо" Киев

"Очень долго ждал своего шанса в "Динамо". Вроде бы как сразу воспользовался. Потом снова долго ждал. Главное – не расслаблять булки. Как только расслабился, чувствуешь самоуверенность и жизнь тебе сразу стул из-под ж*пы выбьет, и ты упадешь. И так всегда. Тогда я тоже почувствовал это и так и вышло. Сборная, луна рядом, в карманах все есть, интервью одно, интервью второе. А потом – "Добрый вечер", – сказал Бущан в интервью Sport Arena.

Как сообщал OBOZREVATEL, Георгий Бущан откровенно рассказал о проблемах в "Динамо" полузащитника Дениса Гармаша.

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