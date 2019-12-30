Главная Новости
30 декабря • обновлено в 18:34
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Стул из-под ж*пы выбьет": вратарь "Динамо" признался в ошибке

461
Читать материал на украинском

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан признался, что в определенный момент карьеры снизил к себе требования, что привело к потере места в составе команды.

По словам футболиста, игрокам постоянно надо доказывать, что достоин попадать в основу.

Новости
Футболист "Динамо", попавшийся на допинге, "наехал" на ФФУ

Георгий Бущан

Георгий Бущан

ФК "Динамо" Киев

"Очень долго ждал своего шанса в "Динамо". Вроде бы как сразу воспользовался. Потом снова долго ждал. Главное – не расслаблять булки. Как только расслабился, чувствуешь самоуверенность и жизнь тебе сразу стул из-под ж*пы выбьет, и ты упадешь. И так всегда. Тогда я тоже почувствовал это и так и вышло. Сборная, луна рядом, в карманах все есть, интервью одно, интервью второе. А потом – "Добрый вечер", – сказал Бущан в интервью Sport Arena.

Как сообщал OBOZREVATEL, Георгий Бущан откровенно рассказал о проблемах в "Динамо" полузащитника Дениса Гармаша.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Георгий Бущан
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги