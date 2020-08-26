Степаненко назвал "огромные проблемы "Шахтера"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал поражение в Суперкубке Украины от "Динамо", отметив, что его команде срочно нужно решать проблемы в защите.

Когда все хорошо, их никто не замечает, но как только появляется серьезный соперник – у "горняков" возникают такие проблемы: кто-то не дорабатывает, кто-то не добегает.

"У нас огромные проблемы в обороне. Это показал "Интер" и сегодняшний матч. Соперник пару раз дошел до ворот – забил три гола. В современном футболе есть команды, которые хорошо держат мяч, но ничего не выигрывают. У нас футболисты заточены на атакующий футбол. В современном футболе оборона играет решающую роль. Атака выигрывает матчи, а оборона – трофеи. Если нам не дают думать, вырывают мяч с ногами, то мы даем слишком много свободы. Нужно разбираться и работать", – цитирует Степаненко tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, обладатель Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло чемпиона страны донецкий "Шахтер" и в девятый раз в своей истории выиграло Суперкубок Украины.

XVII розыгрыш впервые в своей истории прошел в Киеве на НСК "Олимпийском" и завершился со счетом 1:3.

Позже было опубликовано видео голов этой встречи.

Отметим, что "Шахтер" установил антирекорд по количеству проигранных подряд матчей за Суперкубок.

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