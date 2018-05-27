Стартап по-русски: в Ростове болельщиков хотят поселить в "гаражах"

В Ростове-на-Дону оборудовали "домики", больше похожие на гаражи, в которых хотят разместить болельщиков, приехавших на Чемпионат мира по футболу.

Фото разноцветных строений обнародовано в аккаунте "Ехидные твиты" в социальной сети Twitter.

"Это сдаётся иностранным болельщикам в Ростове-на-Дону за 15000 руб. (более 6 тыс. грн) в сутки", - говорится в подписи к фотографии.

Пользователи сети высмеяли инициативу ростовчан.

"Скромное обаяние нищеты)))", "Кв.метр дороже, чем в Бруклине", "Стоимость 5000, доход 15000. После чемпионата разбираешь и строишь теплицы. Стартап по-русски!", "А что! Экстрим стоит денег", "Почувствуй рашку изнутри!", - иронизируют комментаторы.

Только не смейтесь.

ЭТО сдаётся иностранным болельщикам в Ростове-на-Дону за 15000 руб. в сутки. pic.twitter.com/LYLIDz5GRS — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) 26 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли подготовку России в ЧМ-2018, в частности нарисованные фасады с людьми.