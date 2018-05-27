УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Стартап по-русски: в Ростове болельщиков хотят поселить в "гаражах"

4.4тЧитать новость на украинском

В Ростове-на-Дону оборудовали "домики", больше похожие на гаражи, в которых хотят разместить болельщиков, приехавших на Чемпионат мира по футболу.

Фото разноцветных строений обнародовано в аккаунте "Ехидные твиты" в социальной сети Twitter.

"Это сдаётся иностранным болельщикам в Ростове-на-Дону за 15000 руб. (более 6 тыс. грн) в сутки", - говорится в подписи к фотографии.

Новости
"Плохой сценарий": Путин посмеялся над российскими футболистами перед ЧМ-2018

Пользователи сети высмеяли инициативу ростовчан.

"Скромное обаяние нищеты)))", "Кв.метр дороже, чем в Бруклине", "Стоимость 5000, доход 15000. После чемпионата разбираешь и строишь теплицы. Стартап по-русски!", "А что! Экстрим стоит денег", "Почувствуй рашку изнутри!", - иронизируют комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли подготовку России в ЧМ-2018, в частности нарисованные фасады с людьми.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Место
РоссияРостов-на-Дону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
13
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги