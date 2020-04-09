Льежский "Стандард", который является 10-кратным чемпионом Бельгии, начнет следующий сезон в любительской лиге из-за лишения профессиональной лицензии.

Как сообщает издание L’Echo, задолженность команды перед восемью футболистами превысила 1 миллион евро. Лицензионная комиссия не получила достаточных гарантий того, что "Стандард" сумеет продать стадион, чтобы покрыть свои обязательства перед игроками. У клуба есть возможность подать апелляцию на это решение до 14 апреля. Если она будет отклонена, команда будет лишена профессионального статуса.

Игроки "Стандарда" благодарят болельщиков

Стоит отметить, что "Остенде" и "Мускрон" из высшего бельгийского дивизиона также не сумели пройти аттестацию.

Напомним, что руководство бельгийской Лиги Жупиле приняло решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса и признать "Брюгге", за который выступает игрок сборной Украины Эдуард Соболь, чемпионом страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из самых титулованных клубов Словении "Жилина" прекратила существование из-за коронавируса.

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