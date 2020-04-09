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9 апреля • обновлено в 18:20
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"Стандард" могут лишить профессионального статуса и отправить в любительскую лигу

1.6т
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Льежский "Стандард", который является 10-кратным чемпионом Бельгии, начнет следующий сезон в любительской лиге из-за лишения профессиональной лицензии.

Как сообщает издание L’Echo, задолженность команды перед восемью футболистами превысила 1 миллион евро. Лицензионная комиссия не получила достаточных гарантий того, что "Стандард" сумеет продать стадион, чтобы покрыть свои обязательства перед игроками. У клуба есть возможность подать апелляцию на это решение до 14 апреля. Если она будет отклонена, команда будет лишена профессионального статуса.

Игроки "Стандарда" благодарят болельщиков

Игроки "Стандарда" благодарят болельщиков

Стоит отметить, что "Остенде" и "Мускрон" из высшего бельгийского дивизиона также не сумели пройти аттестацию.

Напомним, что руководство бельгийской Лиги Жупиле приняло решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса и признать "Брюгге", за который выступает игрок сборной Украины Эдуард Соболь, чемпионом страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из самых титулованных клубов Словении "Жилина" прекратила существование из-за коронавируса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат Бельгии
Место
Бельгия Льеж
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
правильно. Бельгия должна капусту выращивать и бычков-качков.футбол .хе
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