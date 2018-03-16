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Стало известно, сколько заработали украинские футбольные клубы в еврокубках

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Украинские футбольные клубы в нынешнем еврокубковом сезоне заработали на всех более 35 млн евро согласно схеме распределения призовых УЕФА.

Больше всех заработал донецкий "Шахтер" – 24,7 млн евро: 12,7 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, 6 млн – за четыре победы в нем и столько же – за выход в 1/8 финала. На втором месте, однако с большим отставанием, – "Динамо".

Киевляне всего заработали более шести миллионов: 2,6 млн за групповой турнир Лиги Европы, 500 тысяч – за выход в 1/16, 750 тысяч – за выход в 1/8 финала. Также столичный гранд получил 420 тысяч бонуса за третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов и 260 тысяч – компенсацию за непопадание в основную сетку ЛЧ.

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Остальные украинские клубы получили намного меньше призовых. "Заря" за участие в групповом раунде Лиги Европы стала богаче на 3,32 миллиона евро. "Александрия", которая выбыла на стадии плей-офф ЛЕ – 480 тысяч, а"Олимпик", проигравший в третьем квалификационном раунде ЛЕ, – 235 тысяч евро.

Как сообщал "Обозреватель", последним украинским клубом, вылетевшим из нынешнего розыгрыша еврокубков стало киевское "Динамо". "Бело-синие" на стадии 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух матчей уступили "Лацио".

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Источник
Источник:http://football.ua/ukraine/358039-stalo-izvestno-skolko-zarabotali-ukrainskie-kluby-v-evrokubkakh.html
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