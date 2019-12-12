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12 декабря • обновлено в 12:44
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Стало известно, сколько заработал "Шахтер" в Лиге чемпионов

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По итогам выступлений в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер" сумел заработать порядка 44 миллионов евро и может получить еще больше после дополнительных выплат от УЕФА.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, после выхода в групповую стадию турнира "горняки" стали богаче 15,25 миллионов евро. Еще на 5,4 миллиона украинский клуб пополнил свою казну благодаря одной победе (2,7 миллиона) и трем матчам, завершившимся вничью (по 900 тыс.). Кроме того, около 23,3 миллионов "Шахтер" заработал на основании своих выступлений в еврокубках на протяжении десяти последних лет. Таким образом, суммарно донетчане получат 43,95 миллионов евро.

Донецкий "Шахтер"

Донецкий "Шахтер"

УНИАН

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Стоит отметить, что "горняки" упустили возможность заработать еще 9,5 миллионов евро за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и 900 тысяч или 2,7 миллиона за результат, который позволил бы им выйти в плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в скандальном матче против "Аталанты" потерпел разгромное поражение.

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Тема
Лига чемпионов
Теги
ФК Шахтер ФК Аталанта
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